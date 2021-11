Flensburg : Scheiben von Streifenwagen eingeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach dem Täter sowie einem Zeugen, der die Tat beobachtet hat.

Flensburg | In der Nacht zu Sonntag gegen 1.10 Uhr wurden vor dem 1. Polizeirevier an zwei Streifenwagen die Scheiben eingeschlagen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der männliche Täter flüchtete laut Augenzeugen in Richtung Speicherlinie. Die Tat wurde durch mindestens einen männlichen Zeugen beobachtet. Dieser Augenzeuge war weiß bekleidet und hatte Ku...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.