Überfall in Flensburg : Unbekannter schlägt auf Rentnerin ein – Zeugen gesucht

Ein brutaler Angriff auf eine arglose Rentnerin: Ein junger Mann klingelt am späten Abend in Flensburg-Jürgensby und schlägt unvermittelt zu.

Flensburg | Nach einem brutalen Überfall auf eine ältere Frau in Flensburg sucht die Polizei mit einem Phantombild nach Zeugen. Am Abend des 4. November, einem Donnerstag, gegen 21.50 Uhr, klingelte es an der Haustür der Rentnerin in der Johannisstraße in Flensburg. Sie öffnete die Tür und erhielt sogleich von einem unbekannten Mann einen Faustschlag ins Gesicht....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.