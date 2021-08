Flensburg : Unbekannte schlagen in der Neustadt auf 26-Jährigen ein

Der Mann war mit seiner Freundin im Bereich der Tankstelle in der Neustadt unterwegs, als er angegriffen wurde.

Flensburg | Am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich der Tankstelle in der Neustadt in Flensburg. Ein 26-Jähriger spazierte mit seiner Freundin von der Neustadt in Richtung Nordertor, als er von zwei Männern angesprochen wurde, die unvermittelt auf den 26-Jährigen einschlugen und anschließend in Richtung Apenra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.