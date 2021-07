Munkbrarup : Umstrittenes Gewerbegebiet „Harkmoor“: Verkehrsgutachten soll kommen

Für das Gewerbegebiet liegen inzwischen acht Anfragen vor. Es soll 1,5 Hektar groß werden.

Munkbrarup | Im März hatte die Gemeindevertretung Munkbrarup den Einstieg in die Bauleitplanungen zum Ausweisen des neuen Wohngebietes „Fügwisch“ und eines Gewerbegebietes an der Straße „Harkmoor“ beschlossen. Insbesondere dieses letztgenannte Gebiet war bei den Anwohnern in der Nachbarschaft auf viele Vorbehalte gestoßen. Weiterlesen: „Lebendiges Land“ will ni...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.