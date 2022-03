Ukraine-Krieg : Teurer Sprit: Diesel kostet in Flensburg jetzt mehr als 2,20 Euro

Steigt der Diesel-Preis weiter so dynamisch, könnte noch in dieser Woche die Marke von 2,50 Euro geknackt werden.

Flensburg | Die Spritpreise in Flensburg kennen aktuell nur eine Richtung – nach oben. Am Dienstagvormittag kostete der Liter Diesel an der Shell-Tankstelle in der Mürwiker Straße satte 2,22 Euro. Super E10 ist mit 2,13 Euro etwas günstiger. Innerhalb von zehn Tagen hat sich Diesel in Flensburg um rund 50 Cent verteuert. Steigt der Preis weiter so dynamisch, k...

