Flensburg-Nordstadt : Polizisten erkennen Dieb auf Aufzeichnung einer privaten Überwachungs-Kamera

Der gestohlene Schlüssel passte nicht: Nach einem gescheiterten Einbruch sitzt ein 28-jähriger Flensburger jetzt in Untersuchungshaft.

Flensburg | Das ist gleich in mehrfacher Hinsicht dumm gelaufen für einen polizeibekannten Einbrecher aus Flensburg: In der Nacht zu Sonntag stahl er aus einem unverschlossenen Auto auf einem Hausgrundstück in der Nordstadt einen Schlüssel. Anschließend versuchte er, mit diesem Schlüssels die Haustür des Einfamilienhauses zu öffnen, in dem die Hauseigentümer s...

