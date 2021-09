Zeugen-Aufruf in Flensburg : Überfälle auf Schnecken-Kiosk und auf Star-Tankstelle: Polizei nimmt Ermittlungen wieder auf

Auch nach zwei Jahren sind diese Raubüberfälle noch nicht aufgeklärt. Jetzt hofft die Kripo Flensburg auf neue Hinweise.

17. September 2021, 12:30 Uhr

Flensburg | Die Kriminalpolizei öffnet erneut die Akten von drei Raubüberfällen, die längere Zeit zurückliegen und bis heute nicht geklärt sind.

Die Ermittler erhoffen sich mit einem erneuten Zeugenaufruf neue Hinweise und frische Ermittlungsansätze.

Am 14. Oktober 2019 wurde gegen 21 Uhr der „Schnecken Kiosk“ im Alten Kupfermühlenweg (Ecke Bauer Landstraße) überfallen. Zwei unbekannte Männer griffen den 52-jährigen Betreiber beim Verlassen des Kioskes an. Sie besprühten ihn mit Pfefferspray und schlugen mehrfach auf ihn ein. Anschließend brachen sie die Kasse auf und entwendeten ein geringe Menge Bargeld. Zusätzlich raubten sie dem Geschädigten sein Smartphone. Die Männer flüchteten in Richtung Neustadt.

Beide waren etwa 25 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß. Sie waren dunkel gekleidet und hatten ihre Kapuzen über den Kopf gezogen. Der Betreiber wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Zwei Überfälle auf Tankstelle in der Fördestraße

Am 22. Juli 2019 wurde gegen 18.20 Uhr die Star-Tankstelle in der Fördestraße in Flensburg überfallen. Ein maskierter Mann betrat die Tankstelle, bedrohte die Angestellte und forderte Geld. Ihm wurden mehrere Hundert Euro ausgehändigt, die er in eine blaue Tüte steckte. Der Mann flüchtete in die Kleine Lücke und lief in Richtung Kiefernweg. Auf seiner Flucht soll der Mann von mehreren Personen gesehen worden sein. Er war ca. 1,80 Meter groß und kräftig. Er trug eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und eine schwarze Mütze mit Sehschlitzen.

Normalerweise können wir solche Taten relativ zügig aufklären. In diesen Fällen ist uns das nicht gelungen. Christian Kartheus, Polizeisprecher

Ganz ähnlich lief ein Überfall auf dieselbe Tankstelle am 20. November 2015 ab. Gegen 11.15 Uhr raubte ein maskierter Täter unter Vorhalt eines Messers einen vierstelligen Bargeldbetrag. Der Unbekannte war zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und kräftig. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Auch er flüchtete in Richtung Kleine Lücke.

„Normalerweise können wir solche Taten relativ zügig aufklären. In diesen Fällen ist uns das nicht gelungen“, sagt Polizeisprecher Christian Kartheus. Deshalb hätten sich die Kollegen jetzt zu erneuten Zeugenaufrufen entschlossen.



Telefonnummer für Zeugen

Das Kommissariat 7 bittet um Hinweise zu den Taten. Wer sich an die Raubüberfälle erinnert und, eventuell auch erst lange Zeit nach den Taten, hilfreiche Informationen erlangt hat, meldet sich unter der Telefonnummer 0461/4840.