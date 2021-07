Flensburg : Feuer über dem „Rock Café“ – Gaststätte evakuiert

Am Mittwoch ist über der Gaststätte an der Schiffbrücke ein Feuer ausgebrochen.

Flensburg | Einsatz für die Berufsfeuerwehr am Nachmittag an der Schiffbrücke: Dort war in einer Küche oberhalb des „Rock-Cafés“ ein Feuer ausgebrochen. Als der Löschzug gegen 14 Uhr an der Brandstelle eintraf, drang dichter Qualm aus den Fenstern der Küche im ersten Obergeschoss. Dort soll nach ersten Erkenntnissen eine Friteuse in Brand geraten sein. Die Mit...

