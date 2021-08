Prozessauftakt in Flensburg : 25-Jähriger soll eine halbe Million Euro mit Marihuana gemacht haben

Am Donnerstag beginnt vor dem Landgericht der Prozess gegen einen 25-Jährigen, der etwa 100 Kilo Marihuana verkauft haben soll.

Flensburg | Es geht um eine stattliche Menge Geld und mindestens 100 Kilo Marihuana: Am Donnerstag hat in Flensburg am Landgericht ein spektakulärer Prozess begonnen, bei dem sich ein 25-Jähriger für 19 Taten verantworten muss. Ihm wird vorgeworfen, zwischen Ende 2017 bis Anfang 2019 regelmäßig Marihuana verkauft und damit mindestens 631.000 Euro eingenommen z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.