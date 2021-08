Kleiderstube in Schafflund : Trotz Corona: Der Alltag kehrt zurück in die „Schickeria“

Seit Anfang August kann die Kleiderstube in Schafflund wieder zu den normalen Öffnungszeiten besucht werden. Corona ist bei den ehrenamtlichen Helfern aber noch stets im Hinterkopf.

Schafflund | Sommerkleider und Blusen drängen sich auf den Kleiderständern, und in den Regalen rundum stapeln sich Kinderkleidung und T-Shirts – die Räume in der Kleiderstube „Schickeria“ in Schafflund an der Meyner Straße sind beengt. „Deshalb lassen wir auch jetzt nur eine Person pro Raum zu“, erklärt Maren Matzen. Normale Öffnungszeiten seit Anfang August ...

