Verkehr am 1. Weihnachtstag : Bisher freie Fahrt auf A7 und B200 – Kaum Reiseverkehr nach Dänemark

Trotz hoher Coronazahlen ist Dänemark über die Feiertage ein beliebtes Urlaubsziel. Wer nicht aus Schleswig-Holstein kommt, muss einen Test bei der Einreise vorlegen, wodurch es zu Stau an der Grenze kommen kann.

Flensburg | Der prognostizierte Weihnachtsreiseverkehr nach Dänemark ist am 1. Weihnachtsfeiertag im Norden bisher ausgeblieben. Obwohl der Bettenwechsel in den dänischen Feriengebieten grundsätzlich am Sonnabend stattfindet, gab es an der deutsch-dänischen Grenze bei Ellund im Verlauf der Autobahn A7 am Morgen kaum Reiseverkehr. Auch die Grenzübergänge bei Harri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.