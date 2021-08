In Nähe der Au : Ölwanne beschädigt – geparkter Transporter sorgt für Feuerwehreinsatz in Großsolt

Anwohner bemerkten gegen 13.30 Uhr, dass aus dem Fahrzeug Öl austrat und direkt in einen Gully floss.

Großsolt | Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren Großsolt, Estrup-Kollerup und Bistoft-Mühlenbrück am Freitagnachmittag. Der Grund für den Einsatz war ein geparkter Transporter in der Strohbergstraße. Anwohner bemerkten gegen 13.30 Uhr, dass aus dem Fahrzeug Öl austrat und direkt in einen Gully floss. Die alarmierte Polizei ließ kurz darauf über die Leitstell...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.