Unfall in Flensburg : Transporter drängt Mercedes ab: Hoher Schaden nach Unfall

Bei dem Unfall in der Husumer Straße entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Flensburg | Ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall in der Husumer Straße entstanden. Die Insassen blieben aber unverletzt. Nach ersten Ermittlungen war ein 21-jähriger mit einem Kleintransporter in der Husumer Straße stadtauswärts unterwegs. Im Bereich der Verengung der Straße auf eine Fahrspur erkannte ...

