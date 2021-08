Grosse Rauchwolke an der B199 : Traktor und Ballenpresse in Wallsbüll in Flammen

Der Einsatzort lag mehrere hundert Meter von der B199 entfernt am Ende der Koppel. Die Einsatzfahrzeuge kamen auf dem Feld nur langsam voran.

Wallsbüll | Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren Wallsbüll, Meyn und Schafflund am späten Dienstagnachmittag. Gegen 17.30 Uhr waren bei Erntearbeiten ein Traktor samt Ballenpresse in Brand geraten. Die Flammen griffen bereits auf das Stoppelfeld über. Der Einsatzort lag mehrere hundert Meter von der B199 entfernt am Ende der Koppel. Die Einsatzfahrzeuge ka...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.