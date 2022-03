Feuer in Husby : Traktor brennt: Große Rauchsäule kilometerweit zu sehen

Bei Arbeiten in Husby ist ein Trecker in Brand geraten. Durch das Feuer entstand eine riesige Rauchsäule.

Husby | Ein in Brand geratener Traktor hat am Dienstag Vormittag einen Feuerwehreinsatz im Ortsteil Husbyholz ausgelöst. Die Rauchsäule war neun Kilometer weit zu sehen. Der Brand an der Arbeitsmaschine war aus bislang ungeklärter Ursache gegen 10.30 Uhr ausgebrochen. Ein Mitarbeiter des Landwirts war auf einem Feld direkt an dem Anwesen mit dem Traktor mi...

