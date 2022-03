Medelbyer Wald : Training im Freien: Revival für den Trimm-Dich-Pfad

Mit sechs Stationen und sieben Trimmgeräten können Sportler sich im Medelbyer Wald fit halten.

Medelby | Der Trimm-Dich-Pfad, was einst in den 1970er Jahren in Deutschland unter der Bewegungskampagne des Deutschen Sportbunds auf eine Welle der Begeisterung stieß und wieder in Vergessenheit geriet, erlebt in Medelby 50 Jahre danach ein Revival. Ein bereits vorhandener Weg wurde zum Trimm-Dich-Pfad ausgebaut und am vergangenen Wochenende eröffnet. ...

