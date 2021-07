Sommerferien : Touristen-Andrang auf Flensburg: Volle Restaurants und Hotels

Am Hafen und in der Innenstadt ist zurzeit jede Menge los. Das merken auch die Gastronomen in der Stadt.

Flensburg | Volle Restaurants und viel Trubel in der Innenstadt: Die hochsommerlichen Temperaturen locken aktuell viele Menschen an den Flensburger Hafen und in die Einkaufsstraßen. Vor allem die zahlreichen Touristen lassen es sich in der Fördestadt gut gehen. Egal ob aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen oder natürlich aus Dänemark: Flensburg ist ein belie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.