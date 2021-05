Tötungsdelikt in Weding : Totschlag: Staatsanwaltschaft fordert elf Jahre Haft für den Angeklagten

Noch in der vergangenen Woche hatte das Gericht mitgeteilt, dass auch eine Verurteilung wegen Mordes möglich sein könnte.

Flensburg/Weding | Der 36-jährige Denny W. wird aller Voraussicht nach nur wegen Totschlags verurteilt. Die Staatsanwaltschaft forderte am Mittwoch vor dem Landgericht in Flensburg für den Angeklagten eine Freiheitsstrafe von elf Jahren. Denny W. hatte gestanden, am 2. September 2020 auf offener Straße in Weding seinen Kumpel Michael S. (44) mit mehreren Messerstiche...

