Flensburger Hofkultur : Thomas Frahm organisiert noch einmal das Festival in der Corona-Variante

Thomas Frahm ist seit April 2020 im Ruhestand, doch weil das Kulturbüro aus der Organisation aussteigt, übernimmt er in diesem Jahr auf Honorarbasis. Das Sommerfestival 2021 wird halb so lang und bespielt nur einen Hof.

Flensburg | Das Abschiedsinterview vor gut einem Jahr beendete Thomas Frahm mit der Gewissheit, dass es ihm schon nicht langweilig werden würden in seinem Ruhestand. Das kann man wohl sagen, denn: Er ist wieder da als Organisator der diesjährigen 27. Flensburger Hofkultur. Die wird Corona-bedingt natürlich eine Ausnahme in der Form – und auch Thomas Frahm will...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.