Tarp : Tarper Freizeitbad öffnet zum 17. Mai

Unter den gleichen Bedingungen wie 2020 ist das Baden, Schwimmen, Springen und „Schwimmen-Lernen“ wieder erlaubt.

Tarp | Darauf haben die Badefreunde schon seit geraumer Zeit gewartet. Wann und unter welchen Bedingungen wird das Tarper Freizeitbad für die Saison 2021 öffnen, so die bange Frage. Aber nun herrscht Klarheit. Ab Montag, den 17. Mai, kann es losgehen. „Wir wollten in jedem Fall öffnen“, so war die Aussage von Bürgermeister Peter Hopfstock schon vor einigen W...

