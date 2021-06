Tarp : „Haus an der Treene“ wird abgerissen – neue Wohnungen geplant

Die Begegnungsstätte hat die Corona-Zeit nicht überstanden.

Tarp | Das ehemalige „Haus an der Treene“ wird verschwinden. Auf dieser Fläche soll es die Möglichkeit geben, mehrere Baukörper für kleinteiligen Wohnraum zu errichten. Tarp verliert damit einen beliebten Treffpunkt. Das „Haus an der Treene“ war ehemals Soldatenheim, war Begegnungsstätte für die in Tarp und Eggebek beim Marinefliegergeschwader 2 stationie...

