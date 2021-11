Flensburg : „Ein Mann mit einem großen Herz“: Trauer um Tafel-Leiter Klaus Grebbin

Im Jahr 2013 übernahm Grebbin die Organisation der Johanniter Unfallhilfe e.V. als Tafelleiter – mit 4500 Euro Miese. Am Standort in der Waldstraße gelang es ihm, die Hilfseinrichtung zu etablieren.

Flensburg | Der Leiter der Flensburger Tafel, Klaus Grebbin, ist am Donnerstag im Alter von 65 Jahren gestorben. Sein Tod sorgt für große Trauer in Flensburg, auch in den sozialen Netzwerken gab es zahlreiche Beileidsbekundungen. „Klaus Grebbin ist für uns alle seit vielen Jahren mit seinem Einsatz für die Flensburger Tafel ein ganz besonders engagierter Mensc...

