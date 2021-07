Kontrollen der letzten Wochen : Polizei alarmiert: Täglich Flensburger betrunken auf E-Scootern unterwegs

Bei Kontrollen hätten laut Polizei einige Fahrer angegeben, extra aufs Auto verzichtet zu haben. Dabei ist auch das Fahren eines E-Scooters mit 1,1 Promille eine Straftat.

Flensburg | Nach Informationen der Polizei Flensburg werden nahezu täglich E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen erwischt. Vielen scheine nicht bekannt zu sein, dass bei der Fahrt auf einem E-Scooter dieselben Vorschriften gelten, wie für einen Autofahrer. „Einige sind regelrecht erstaunt und geben in den Kontrollen an, dass sie sich in ihre...

