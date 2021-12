Flensburg : Nach schwerem Unfall auf der Osttangente: TBZ installiert provisorische Ampelanlage

Die eigentliche Anlage war in der Nacht zu Sonntag beschädigt worden und blieb in der Folge ausgeschaltet. Womöglich aus diesem Grund ereignete sich am Montagvormittag an der Kreuzung Munketoft ein schwerer Unfall.

Flensburg | Nachdem ein Unfall in der Nacht zum Sonntag für einen Totalausfall der Ampelanlage an der Kreuzung Munketoft/Hochfelder Landstraße gesorgt und sich in der Folge am Montag dort ein weiterer Unfall ereignete, ist die Ampelanlage auf der Osttangente seit dem Abend mit einem Provisorium wieder in Betrieb. Am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr war ein ...

