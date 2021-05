Flensburg : Sturm treibt Wasser aus der Flensburger Förde

Ab 19 Uhr soll der Pegel wieder ansteigen und bis Freitagmorgen wieder seinen normalen Stand erreicht haben.

Flensburg | Der seit mehr als 24 Stunden anhaltende, starke Westwind mit Böen in Sturmstärke hat auch am Hafen seine Spuren hinterlassen: Mit einem Wasserstand von rund 4,40 Metern lag dieser am Mittwochabend gute 60 cm unter dem normalen Wasserstand - und sorgte für ziemlich tief unterhalb der Kaimauer liegende Boote und Schiffe. Auch die hölzerne Plattform a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.