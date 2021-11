Sturmfolgen : Stromausfall in Unewatt und Umland: Herabstürzende Äste beschädigen Stromstation

Der Sturm hat auch im Umland für Flensburg für Einsätze der Feuerwehr gesorgt. In Unewatt und einigen anderen Gemeinden fiel der Strom aus, weil Äste auf eine Maststation geweht worden waren.

Unewatt | Am Dienstagmorgen ist gegen 8 Uhr in Teilen von Unewatt, Dollerup, Terkelstoft, Langballig, Westerholz und Osterholz der Strom ausgefallen. Das teilte SH Netz mit. Techniker konnten demnach die Versorgung durch Umschaltungen innerhalb von 45 Minuten weitestgehend wieder aufbauen. Ursache für den Stromausfall waren herumfliegende Äste, die in Folge ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.