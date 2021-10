Flensburg : Früher als geplant: Stuhrsallee wieder für den Verkehr freigegeben

Mit der Freigabe der Stuhrsallee rückt nun die dauerhafte Sperrung der Rathausstraße näher. Die Stadt Flensburg hat angekündigt, die Straße nach Abschluss der Bauarbeiten in der Stuhrsallee noch im Oktober zu schließen.

Flensburg | Schluss mit Buckelpiste und Schlaglöchern, die Fahrbahn der Flensburger Stuhrsallee wurde in den vergangenen Wochen saniert und am Montag wieder für den Straßenverkehr freigegeben. Ursprünglich waren die Baumaßnahmen bis zum 15. Oktober angesetzt, nun sind die Arbeiten jedoch einige Tage früher fertig geworden. Saniert wurde in zwei Bauabschnitt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.