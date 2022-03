Schleswiger Straße : Strohballen auf Feld in Brand geraten: Feuerwehreinsatz in Satrup

Als die Feuerwehren eintrafen, fanden sie mehrere glimmende Strohballen auf einer Koppel rund 100 Meter von der Straße entfernt vor.

Satrup | Zu einem Feuer auf einem Feld an der Schleswiger Straße in Satrup mussten am Montagabend drei Freiwillige Feuerwehren ausrücken. Nachbarn hatten den Brandgeruch in der Schleswiger Straße gegen 20.45 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Rettungsleitstelle alarmierte daraufhin die Feuerwehren Satrup, Esmark-Rehberg und Obdrup. Als diese ei...

