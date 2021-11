Reichsadler in Flensburg : Streit um Nazi-Symbol an der Schule für strategische Aufklärung

„Ungläubig und fassungslos“: Urlauberin Sonja Newiak aus Cottbus sorgt mit einem Besucherbrief an die Flensburger für Zustimmung und Widerspruch.

Flensburg | Ihr Brief hat in den sozialen Netzwerken für einigen Wirbel gesorgt. Sonja Newiak aus Cottbus hat in ihrem Urlaub Flensburg besucht, streifte von ihrem Quartier in der „Seewarte“ durch die Mürwiker Straße und stutzte „ungläubig und fassungslos“, als sie vor der Schule für strategische Aufklärung stand. Den großen Reichsadler über dem Portal identifizi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.