100 neue Parkplätze am Strand : Bürgerinitiative protestiert gegen Parkplatzerweiterung in Wassersleben

Die Gemeinde Harrislee will in Wassersleben neue Parkplätze bauen. Die Pläne stoßen bei den Anwohnern auf massiven Protest.

Harrislee | Montagnachmittag, strahlend blauer Himmel. Die Parkplätze in Wassersleben sind unter anderem durch ein Filmteam gut belegt – aber nicht zu voll. Das kennen Einheimische und Besucher an warmen Feriensommertagen auch anders. Das leidige Parkplatzproblem könnte bald entschärft werden, denn die Gemeinde Harrislee will etwa 100 neue Parkplätze errichten. ...

