Edeka-Parkplatz in Flensburg : Knöllchen nach dem Gottesdienst – Empörung in der dänischen Kirchengemeinde Adelby

Die Parkzeitbeschränkung auf dem Edeka-Parkplatz Adelbylund gilt auch, wenn der Supermarkt geschlossen ist. Für Gottesdienst-Besucher am Sonntag wird das teuer.

Flensburg | Bei der dänischen Kirchengemeinde Sct. Hans in Flensburg-Adelby greift Empörung um sich. Denn mindestens eines ihrer Mitglieder ist während ihres Kirchendienstes an einem Sonntagvormittag zur Kasse gebeten worden. Es geschah am am 18. Oktober auf dem großen Edeka-Parkplatz, Adelbylund 5. Dort stellte eine Kirchendienerin, die ihren Namen nicht nenn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.