Amt Geltinger Bucht : Tourismus boomt – vielleicht schon zu sehr?

Vor allem Wohnmobil-Touristen werden in Steinbergkirche auch kritisch gesehen.

Steinbergkirche | Der Tourismus boomt, die Übernachtungszahlen steigen im zweistelligen Bereich und in der anstehenden Saison sind an Schlei und Ostsee alle Betten belegt. Zeit also den Erfolg zu genießen. Clemens Teschendorf, Vorsitzender des Ausschusses für Touristik des Amtes Geltinger Bucht sieht dagegen erheblichen Handlungsbedarf und hatte dazu die Ausschussmitgl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.