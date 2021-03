Steigende Corona-Zahlen : Stadt Flensburg sagt Termin zur Bombenentschärfung ab

Bei der hohen Inzidenz sei es nicht zu verantworten, dass Menschen gemeinsam in einer Notunterkunft warten.

Flensburg | Aufgrund der erneut steigenden Corona-Zahlen hat die Stadt Flensburg in Abstimmung mit dem Kampfmittelräumdienst des Landes Schleswig-Holstein entschieden, den Termin für die am 27. März geplante Bombenentschärfung auf dem Sportplatz an der Eckener Straße abzusagen und neu zu terminieren. Nach einer Phase mit kontinuierlich fallenden Inzidenzwerten...

