SSW-Bundestagsabgeordneter : Stefan Seidler bezieht neues Wahlkreisbüro in Flensburg

Ab sofort ist Stefan Seidler in seinem neuen Büro in den Räumlichkeiten der Dänischen Zentralbibliothek zu bestimmten Terminen persönlich ansprechbar.

Flensburg | Der Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler (SSW) hat diese Woche sein neues Wahlkreisbüro in Flensburg in der Norderstraße 59 bezogen. Das geht aus einer Mitteilung hervor. Das Büro befindet sich in den Räumlichkeiten der Dänischen Zentralbibliothek. Ausschlaggebend für die Entscheidung seien die Nähe zum „Flensborghus“ und der Geschäftsstelle des SS...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.