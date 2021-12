Zwischen Tarp und Schuby : Umgekippter Karussell-Anhänger sorgt für Stau auf der A7

Zwischen den Abfahrten Tarp und Schuby löste sich der Anhänger plötzlich vom Zugfahrzeug und stürzte um. Das Gefährt blockierte sowohl den Standstreifen als auch die Hauptfahrspur.

Bollingstedt/Tarp | Viel Geduld brauchten Autofahrer am Vormittag auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Süden. Dort war es gegen 8.30 Uhr zu einem Unfall gekommen – ein Auto hatte seinen Anhänger verloren. Wie die Polizei mitteilt, war ein VW Touran mit dem Anhänger, bei dem es sich um ein Karussell handeln soll, von Tarp in Richtung Schleswig unterwegs. Zwischen den...

