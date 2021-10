Deutscher Wetterdienst : Flensburg ist die Stadt mit den wenigsten Hitzetagen im Jahr

Deutschland wird immer häufiger von Hitzewellen mit Temperaturen über 30 Grad getroffen. In Flensburg spürt man davon am wenigsten, ergibt eine Analyse im Auftrag der deutschen Versicherungswirtschaft.

Flensburg | Immer häufiger steigt das Thermometer in Deutschland auf über 30 Grad. Nur nicht in Flensburg. Von allen Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland sind Flensburg und der Kreis Schleswig-Flensburg am seltensten von Hitzewellen getroffen. Das hat eine Auswertung des Deutschen Wetterdienstes im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherun...

