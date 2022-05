Bildergalerie : Rum-Regatta in Flensburg: Die ersten Segelschiffe laufen ein

Bereits am Donnerstag ist das Rahmenprogramm zur Rum-Regatta gestartet. Nun laufen die ersten Schiffe ein.

Flensburg | Wasser von oben, Wasser von unten: Als am Freitagmittag die ersten Schiffe zur Rum-Regatta in den Flensburger Hafen einlaufen, werden die Segler mit typischem Flensburg-Wetter begrüßt. Sie sind an diesem Tag die Vorhut für das, was noch am Wochenende geschehen soll. Weiterlesen: Gaffelmarkt, Musik und Open-Ship: Rumregatta 2022 startet nach Corona ...

