Flensburg : Start für die Marktschwärmer vom Sandberg mit Leckereien aus der Region

Bei der Flensburger Marktschwärmerei vor der Waldorfschule bringen Erzeuger regionale und Bio-Produkte direkt an den Kunden. Die Stadt Flensburg habe das Potential für das Konzept, sagt Biolandgärtner Jochen Höft.

Flensburg | Duftendes Basilikum, Sojajoghurt in Gläsern, Leberwurst vom Wasserbüffel: Der erste Abholtag machte Appetit. Am Donnerstag begegneten sich Kunden und Erzeuger bei der ersten Flensburger Marktschwärmerei auf dem Sandberg. Der Markt bietet einen Einblick in die leckere Vielfalt an saisonalen, originellen und Bio-Produkten aus der Region. Zur Feier de...

