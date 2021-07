Flensburg : Starkregen für sorgt Überschwemmungen in Weiche

Im Holzkrugweg waren Mitarbeiter eines Discounters längere Zeit mit Besen, Schiebern und Eimern dabei, eingelaufene Regenmengen zu beseitigen.

Flensburg | Es war nur ein kurzes Gewitter mit einem nachfolgenden Starkregengebiet, das am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr über Flensburg hinwegzog. Die massiven Regenmengen führten insbesondere im Stadtteil Weiche zu Behinderungen im Straßenverkehr. Enorme Wassermassen sorgten an der Bahnunterführung am Ochsenweg rund eine halbe Stunde für „Land unter“. Autofahre...

