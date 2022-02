Sollerup : Starke Regenfälle: Hochwasser an der Treene

Anhaltende Regenfälle haben die Treene zum Überlaufen gebracht: Bei Sollerup ist die Niederung überflutet.

Sollerup | Weite Teile der Treeneniederung sind durch die Regenfälle der letzten Tage überflutet. Auch in den angrenzenden Gräben staut sich das Wasser und kann nicht abfließen. Der Verlauf der mäandrierenden Treene ist in der weitläufigen Seenlandschaft, die sich gebildet hat, kaum noch zu erkennen. Hier bei Sollerup stößt das Wasser an die Sohle der Brücke ...

