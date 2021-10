Projekt Ortskern 2040 : Gute Ideen der Bürger fließen in das Harrislee der Zukunft ein

Im ersten von sechs Workshops des umfangreichen Städtebauförderungsprojekts zum Thema Mobilität zeigte sich, dass die Einwohner jeden Winkel ihrer Gemeinde kennen und die besten Ideen haben.

Harrislee | So eine Chance kommt nicht alle Tage: Fast ist es so, als hätte jemand Stift und Papier bereit gelegt und die Bürger gebeten, sich ihren Ort so zu malen, wie sie ihn sich wünschen. Irgendwann innerhalb der nächsten 15 Jahre wird sich zeigen, welche der vielen Ideen derjenigen, die es am besten wissen müssen, nämlich der Bewohner, tatsächlich Wirklichk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.