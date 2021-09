Stadtwerke Flensburg : Ab November: Fernwärmepreise steigen um 12,8 Prozent

Die Stadtwerke Flensburg verkünden einen Anstieg des Fernwärmepreises. 12,8 Prozent teurer wird das Heizen ab dem 1. November. Grund dafür sind Kostensteigerungen auf den Rohstoffmärkten.

Flensburg | Heizen wird teurer. Was sich in den vergangenen Wochen bereits angekündigt hatte, schlägt sich nun auch in den Fernwärmepreisen der Stadtwerke Flensburg nieder. Ab dem 1. November müssen die Kunden mit einem Preisanstieg in Höhe von 12,8 Prozent rechnen. Während sich der Grundpreis um fünf Prozent erhöht, liegt die Kostensteigerung beim Arbeitspreis b...

