Stromversorgung unterbrochen : Stadtwerke melden Stromausfall im Norden von Flensburg

Zwei Stadtteile im Norden von Flensburg waren laut Stadtwerke vom Stromausfall betroffen.

Flensburg | In Flensburg sind am Freitagabend zwei Stadtteile von einem Stromausfall betroffen gewesen. Wie die Stadtwerke auf ihrer Homepage meldeten, war die Stromversorgung in der Nordstadt und in der Neustadt unterbrochen. Ganz im Dunkeln lagen etliche Straßenzüge im Norden der Stadt. Gegen 21.30 Uhr tauchten die ersten Beiträge in den sozialen Medien über...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.