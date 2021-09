Diskussion um Bündnis Seebrücke : Zoff zwischen CDU und Flensburger Verwaltung über Antrag zur Aufnahme von Flüchtlingen

Die Stadt will ein Zeichen setzen und Bereitschaft signalisieren, weitere Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen zu wollen. In der Sache sind sich die Fraktionen einig. Am behördlichen Vorgehen gibt es jedoch Kritik.

Flensburg | Die Stadt Flensburg möchte angesichts der dramatischen Lage in Afghanistan ein Zeichen setzen und mit Unterstützung der Politik Bereitschaft signalisieren, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Dazu hatte sie bereits vor zwei Wochen einen Dringlichkeitsantrag in den Hauptausschuss eingebracht. Etwa zeitgleich kündigte das Land Schleswig-Holstein an, im ...

