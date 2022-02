Corona-Tests in Flensburg : Kontrollen der Stadt: Bei 18 von 20 Teststationen gab es etwas zu beanstanden

Rund die Hälfte der 40 Teststationen in Flensburg musste sich schon einer Kontrolle unterziehen. Nur bei den wenigsten gab es nichts zu bemängeln.

Flensburg | In Flensburg gibt es ein dichtes Netz an Corona-Teststationen. An rund 40 Stellen können sich Personen kostenlos testen lassen. Pro Woche werden hier nach Informationen der Stadt circa 45.000 bis 55.000 Tests abgewickelt. Weiterlesen: Zahlreiche neue Corona-Teststationen in Flensburg eröffnet „Die Teststationen sind ein wichtiges Angebot in der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.