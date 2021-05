Flensburg : Stadt hebt Alkoholverbot am Hafen auf

Die Regelung gilt ab Dienstag nach Pfingsten. Auf dem Südermarkt bleibt das Alkoholverbot hingegen bestehen.

Flensburg | Ein Feierabendbier an der Hafenspitze – am dem kommenden Dienstag ist das wieder erlaubt. Die Stadt Flensburg hat am Freitag die Allgemeinverfügung zum Alkoholverbot am Hafen mit Wirkung zum 25. Mai aufgehoben. Das Alkoholverbot auf Südermarkt, Nikolaikirchhof und Holm bleibt hingegen bestehen, und zwar zunächst bis zum 6. Juni. Begründet wird die ...

