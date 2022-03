Krieg in der Ukraine : Stadt Flensburg warnt vor selbst organisierten Hilfsfahrten in betroffene Gebiete

Die gut gemeinten Hilfsfahrten seien mit Gefahren verbunden – und können sogar die Organisationen vor Ort behindern.

Flensburg | Die Stadt Flensburg warnt davor, in Eigeninitiative in die betroffene Region zu fahren um dort Menschen eigenständig bei der Flucht aus der Ukraine zu helfen. Der Aufenthalt in den Gebieten sei mit großen Gefahren verbunden und kann auch die koordinierte der vor Ort befindlichen Hilfsorganisationen behindern. Auf der Seite flensburghilftderukraine....

