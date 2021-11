Weihnachtsmarkt 2021 : Maskenpflicht in der Flensburger Innenstadt gilt wieder – doch nicht alle wussten Bescheid

Ein mobiles Kontrollteam des Ordnungsamtes war um kurz nach 10 Uhr bereits unterwegs – es wurden jedoch nicht sofort Bußgelder verhängt.

Flensburg | Im Freien war das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den letzten Monaten weitgehend in den Hintergrund gerückt – doch zumindest in der Flensburger Innenstadt ist dies nun wieder an der Tagesordnung. Nach längeren Beratungen hatte die Stadt Flensburg am Montag beschlossen, die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wieder anzuordnen – als Gr...

