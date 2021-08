Beste Krankenhäuser : Flensburger St. Franziskus-Hospital bei nationalem Ranking platziert

Das Malteser Krankenhaus verpasst nur knapp eine Platzierung im vorderen Drittel des Rankings von FAZ-Institut und Institut für Management- und Wirtschaftsforschung.

Flensburg | Platz 59 von 169: Das Malteser Krankenhaus St. Franziskus-Hospital (SFH) in Flensburg erreicht in der Studie „Deutschlands beste Krankenhäuser“ eine solide Platzierung in der Größenordnung von Häusern mit 300 bis unter 500 Betten. Das Ranking haben FAZ-Institut und Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) in Hamburg zum vierten Mal ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.