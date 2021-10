Handewitt und Schafflund : Spritpreise auf Rekordniveau: Ein Liter Diesel für 1,61 Euro

Im Flensburger Umland gab es bei den Spritpreisen am Dienstagnachmittag einen neuen Höchststand.

Handewitt/Schafflund | Schon seit Wochen reagieren Autofahrer beim Blick auf die Spritpreise an den Tankstellen regelmäßig schockiert. Und die Preise steigen weiter. Entlang der B199 kostete ein Liter Diesel am Dienstag 1,61 Euro, Super lag bei 1,75 Euro. In Handewitt am Scandinavien Park, wenige Meter weiter bei Shell und auch in Schafflund bei Aral bot sich Autofahrern da...

